В Петербурге заработал антикризисный чат в помощь бизнесменам

В работе чата задействуют юристов, консультантов и экспертов самого Фонда, а также представителей городских комитетов.

В Петербурге запустили онлайн-чат для городских предпринимателей под названием "Помощь бизнесу", проект придумали в Фонде развития субъектов малого и среднего предпринимательства в период пандемии коронавируса. Чат разместили на официальном сайте Фонда.

Как отметили создатели новой службы поддержки, малый и средний бизнес оказался сильно уязвимой социальной категорией во время эпидемии. В Фонде подчеркнули, что специалисты уже обратились в федеральные органы в антикризисными предложениями для предпринимателей Петербурга.

В работе чата задействуют юристов, консультантов и экспертов самого Фонда, а также представителей городских комитетов по госзаказу, по труду и занятости, имущественных отношений, а также по промышленной политике, инновациям и торговле. Вопросы предпринимателей будут принимать с 10.00 до 19.00 с понедельника по четверг и с 10.00 до 18.00 в пятницу.

Ранее руководители частных общественных пространств обратились к губернатору Петербурга с просьбой о помощи.

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