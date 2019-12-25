В Петербурге заработал Контакт-Центр для туристов

Ответы на насущные вопросы могут получить как россияне, так и иностранцы.

В Петербурге начал работу специальный Контакт-Центр для информационной поддержки туристов. Как сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена 20 мая, горячая линия открылась по инициативе городского комитета по туризму.

На горячей линии смогут проконсультировать российских и иностранных путешественников по самым насущным вопросам: продление визы, транспортная логистика, меры, связанные с пандемией коронавируса и другим. Операторы Центра знают четыре языка – русский, английский, немецкий и французский, и принимают звонки с 9 утра до 9 вечера. Позвонить в Центр можно по телефонам 8 812 324 03 03 и 8 -800 222 88 12.

Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина.

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