  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге заработал Контакт-Центр для туристов
Сегодня, 10:55
99
himif

В Петербурге заработал Контакт-Центр для туристов

0 0

Ответы на насущные вопросы могут получить как россияне, так и иностранцы.

В Петербурге начал работу специальный Контакт-Центр для информационной поддержки туристов. Как сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена 20 мая, горячая линия открылась по инициативе городского комитета по туризму.

На горячей линии смогут проконсультировать российских и иностранных путешественников по самым насущным вопросам: продление визы, транспортная логистика, меры, связанные с пандемией коронавируса и другим. Операторы Центра знают четыре языка – русский, английский, немецкий и французский, и принимают звонки с 9 утра до 9 вечера. Позвонить в Центр можно по телефонам  8 812 324 03 03 и 8 -800 222 88 12.

Ростуризм назвал сроки выхода турсектора из карантина.

Фото: pixabay

Теги: горячая линия, туризм, туристы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии