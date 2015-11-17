В Петербурге запустят систему слежки за беспилотниками в 2023 году

Город потратит 94 млн рублей на установку спецоборудования и приёмников связи.

В следующем году в Петербурге запустят систему мониторинга за беспилотниками. Конкурс опубликовали на портале госзаказа.

Город потратит 94 млн рублей на установку спецоборудования и приёмников связи. Конкурс объявило Агентство внешнего транспорта, которое подведомственно комтрансу. Заявки участники смогут подавать до 6 декабря, аукцион состоится на следующий день.

Ранее стало известно, как будет работать петербургский беспилотник "Добрыня". Беспилотник на 75% – полностью отечественная разработка. Раму дронов собирают из карбона. Защитная часть состоит из крепкого пластика. Детали для "Добрыни" печатают на принтере – Гелиос 1. Это тоже разработка инженеров завода. Примечательно, что пользователи "Добрыни" могут установить дополнительный экструдер или переустановить программное обеспечение.

Фото: phxere