Стало известно, как будет работать петербургский беспилотник "Добрыня"

Пользователи "Добрыни" могут установить дополнительный экструдер или переустановить программное обеспечение.

На Обуховском заводе начали производить беспилотники для гражданского применения. "Добрыня" сделан по принципу квадрокоптера. Аппарат компактный, не боится нелетной погоды, управляется вручную на дистанции до пяти километров. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Беспилотник на 75% – полностью отечественная разработка. Раму дронов собирают из карбона. Защитная часть состоит из крепкого пластика. Детали для "Добрыни" печатают на принтере – Гелиос 1. Это тоже разработка инженеров завода. Примечательно, что пользователи "Добрыни" могут установить дополнительный экструдер или переустановить программное обеспечение.

В ноябре здесь выпустят четыреста квадрокоптеров. К концу же года – 1000 беспилотников. Сейчас разработчики проектируют новые двигатели – в два раза мощнее аналогов из Азии. Это позволит увеличить дальность полета и скорость.

"Добрыня" – не единственная модель петербургских разработчиков для гражданских нужд. Шестилучевой мультикоптер "Горыныч" способен пролететь уже 50 километров с грузом в 10 килограммов. Его основная задача – доставка почты или продуктов.

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