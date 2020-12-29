В Петербурге запустят салют в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

Праздничный салют состоится 27 января.

В пятницу, 22 января, председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаненков заявил, что, несмотря на пандемию коронавируса, в Петербурге дадут салют в честь 77-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщили "РИА Новости".

Салют дадут 27 января со стен Петропавловской крепости. Ржаненков отметил, что факелы на Ростральных колоннах зажгут дважды – утром и вечером. Помимо этого по традиции пройдут торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов на Пискаревском мемориальном кладбище, а также Серафимовском, Богословском, Смоленском кладбищах и других местах захоронения защитников и жителей блокадного города. В памятных мероприятиях смогут принять участие ветераны войны, однако людям с недомоганием следует воздержаться от церемонии.

Вечером того же дня в БКЗ "Октябрьский" пройдет праздничный концерт, который также будут транслировать дистанционно.

Ранее мы писали, что в Петербурге откроется выставка, посвященная блокадному Ленинграду.

Фото: vk.com/blokadnydnevnik