В Петербурге откроется выставка, посвященная блокадному Ленинграду

Инсталляцию подготовили в Выставочном центре Петербургского союза художников.

В грядущую среду, 20 января, в Выставочном центре Петербургского союза художников откроется выставка "Неизвестный художник в поисках утраченного автора". Мемориальная инсталляция, которую показывают каждый год, соберет подлинные произведения, созданные в 1941-1943 годах. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Отмечается, что стены зала покроют черной тканью и поставят камерное освещение, чтобы картины приобрели мемориальное звучание. Особенностью многих работ на выставке стало то, что их авторство по сей день не установлено, однако этот факт не делает произведения менее ценными. На выставке будут и работы известных художников: Бучкина, Суворова, Петрова-Маслакова. Все эти ленинградские авторы посвятили свое творчество Ленинграду.

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Фото: ВКонтакте / Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник