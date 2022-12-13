В Петербурге запустят пять новых "Метеоров"

Новые судна будут использовать на туристических и регулярных маршрутах в Петергоф и Кронштадт.

Президент России Путин поручил главе Минпромторга Денису Мантурову проработать детали финансирования проекта обновления флота скоростных судов Петербурга. Об этом написал губернатор Петербурга Беглов в своих соцсетях.

В частности, речь идет об инфраструктурном кредите на закупку пяти "Метеоров 120Р". Заем позволит максимально быстро обновить пассажирский флот. Сейчас работают порядка 20 "Метеоров". Большинство из них возрастные и нуждаются в замене. Новые судна будут использовать на туристических и регулярных маршрутах в Петергоф и Кронштадт.

Напомним, что 10 прогулочных катамаранов построят для экскурсий по фортам Кронштадта. Ксения Шойгу отметила, что возобновлённый водный маршрут между Центральным и Кронштадтским районами Петербурга востребован.

Ранее пассажирский теплоход сел на мель у Дворцового моста. Обошлось без пострадавших.

Фото: Telegram / Александр Беглов