10 прогулочных катамаранов построят для экскурсий по фортам Кронштадта

Ксения Шойгу отметила, что возобновлённый водный маршрут между Центральным и Кронштадтским районами Петербурга востребован.

На ПМЭФ-2022 подписали соглашение о развитии водного сообщения в Кронштадте. Документ подписали министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, куратор проекта "Остров фортов" Ксения Шойгу и генеральный директор ООО "Нева Тревел" Юрий Набатов.

По словам Мантурова, были специально спроектированы и уже строятся шесть новых скоростных пассажирских катамаранов. В следующем году планируется ввести в эксплуатацию два судна, еще по два в 2024 и 2025 году соответственно. Кроме этого, в планах построить четыре новых экскурсионно-прогулочных катамарана для обеспечения перевозок в акватории Кронштадта.

Ксения Шойгу отметила, что возобновлённый водный маршрут между Центральным и Кронштадтским районами Петербурга востребован. Уже в первую навигацию перевезли более 23 тыс. пассажиров. По её словам, будет расти востребованность водных экскурсий и перевозок в акватории "Острова фортов".

Ранее мы сообщали, что в семь раз увеличат число рейсов "Метеоров" из Петербурга в Кронштадт. Первый "Метеор" отправится в Кронштадт уже 7 мая.

Фото: Piter.tv

