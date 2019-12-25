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В семь раз увеличат число рейсов "Метеоров" из Петербурга в Кронштадт
Сегодня, 13:10
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В семь раз увеличат число рейсов "Метеоров" из Петербурга в Кронштадт

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Первый "Метеор" отправится в Кронштадт уже 7 мая.

В 2022 году число "метеоров" из Петербурга в Кронштадт будет увеличено в семь раз. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний "Астра Марин".

Первый "Метеор" отправится в Кронштадт уже 7 мая. Во второй половине мая будет осуществляться по четыре рейса в день, два из них из Петергофа.

Из Петербурга "Метеоры" будут отправляться от причала "Кунсткамера". В Кронштадте будут останавливаться на Зимней (Петровской) пристани. Время в пути из Петербурга составит час, из Петергофа – 20-25 минут.

Фото: pexels

Теги: кронштадт, метеор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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