В семь раз увеличат число рейсов "Метеоров" из Петербурга в Кронштадт

Первый "Метеор" отправится в Кронштадт уже 7 мая.

В 2022 году число "метеоров" из Петербурга в Кронштадт будет увеличено в семь раз. Об этом сообщила пресс-служба группы компаний "Астра Марин".

Первый "Метеор" отправится в Кронштадт уже 7 мая. Во второй половине мая будет осуществляться по четыре рейса в день, два из них из Петергофа.

Из Петербурга "Метеоры" будут отправляться от причала "Кунсткамера". В Кронштадте будут останавливаться на Зимней (Петровской) пристани. Время в пути из Петербурга составит час, из Петергофа – 20-25 минут.

Фото: pexels