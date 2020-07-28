Пассажирский теплоход сел на мель у Дворцового моста

Обошлось без пострадавших.

Сотрудники транспортной полиции разбираются в инциденте, который произошел около Дворцового моста. Теплоход "Метеор" сел на мель, сообщила пресс-служба ведомства.

О случившемся в полицию сообщили очевидцы. На место выехала следственно-оперативная группа. По предварительной информации, на борту не было пассажиров. Обошлось без разлива нефтепродуктов.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Кронштадте яхта и катер сели на мель. Причиной стали погодные условия. Напомним, в Петербурге объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности.

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