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Пассажирский теплоход сел на мель у Дворцового моста

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Обошлось без пострадавших.

Сотрудники транспортной полиции разбираются в инциденте, который произошел около Дворцового моста. Теплоход "Метеор" сел на мель, сообщила пресс-служба ведомства.

О случившемся в полицию сообщили очевидцы. На место выехала следственно-оперативная группа. По предварительной информации, на борту не было пассажиров. Обошлось без разлива нефтепродуктов. 

Ранее Piter.tv писал о том, что в Кронштадте яхта и катер сели на мель. Причиной стали погодные условия. Напомним, в Петербурге объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности. 

Видео: МВД РФ на водном транспорте

Теги: сел на мель, телпоход
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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