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В Кронштадте яхта и катер сели на мель
Вчера, 22:13
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В Кронштадте яхта и катер сели на мель

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Яхта получила повреждения руля и угловой колонки, катер – пробоину, в результате которой был частично подтоплен у причальной стенки.

В Кронштадте яхта и катер сели на мель неподалеку от форта Обручев. Транспортная прокуратура уже начал проверку, передают в пресс-службе ведомства. 

Накануне, 10 июля, яхта "Фин-26" и катер "Fur Wins Vista 248" сели на мель из-за погодных условий. Яхта получила повреждения руля и угловой колонки, катер – пробоину, в результате которой был частично подтоплен у причальной стенки.

Ранее мы писали, что во Владивосток прибыла санкционная яхта олигарха Мордашова.

Фото: Piter.tv

Теги: катер, мель, яхта
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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