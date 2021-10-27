Яхта получила повреждения руля и угловой колонки, катер – пробоину, в результате которой был частично подтоплен у причальной стенки.

В Кронштадте яхта и катер сели на мель неподалеку от форта Обручев. Транспортная прокуратура уже начал проверку, передают в пресс-службе ведомства.

Накануне, 10 июля, яхта "Фин-26" и катер "Fur Wins Vista 248" сели на мель из-за погодных условий. Яхта получила повреждения руля и угловой колонки, катер – пробоину, в результате которой был частично подтоплен у причальной стенки.

Ранее мы писали, что во Владивосток прибыла санкционная яхта олигарха Мордашова.

Фото: Piter.tv