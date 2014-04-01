Во Владивосток прибыла санкционная яхта олигарха Мордашова

Nord прибыл с Сейшельских островов.

Во Владивосток утром 31 марта прибыла 142-метровая санкционная яхта олигарха российского миллиардера и олигарха Алексея Мордашова. Об этом сообщили журналисты из Mash, РБК, портала VL.ru. В СМИ уточнили, что судно с названием Nord Только предположительно имеет отношение к владельцу компании "Северсталь". Ранее о том, что Мордашев обладает данной яхтой писали в Forbes.

Мониторинговый сервис MarineTraffic уточнил, что судно находится недалеко от Морского вокзала Владивостока. Яхта прибыла туда из порта Виктория, расположенного на Сейшельских островах. В пути экипаж находился на протяжении 18 дней.

Напомним, что Nord ходит под флагом Каймановых островов. Судно построено на немецкой верфи Lurssen. Оно спущено на воду только в 2021 году. Согласно сведениям от портала SuperYachtTimes, яхта стала 14-ой в списке самых больших яхт мира. Стоимость яхты оценивается приблизительно в 300 миллионов долларов. Ранее владелец "Северстали" подпал под санкции Евросоюза. Мордашев лишился судна Lady M, а также права на свою недвижимость в Италии.

Яхта Мельниченко стоимостью €530 млн арестована в Италии.

Фото и видео: Telegram / Amur Mash