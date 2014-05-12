Яхта Мельниченко стоимостью €530 млн арестована в Италии

Ранее российский миллиардер попал в санкционный список Запада.

Яхта российского предпринимателя, бывшего ключевого бенефициара международного производителя удобрений "Еврохим" и угольно-энергетической компании СУЭК Андрея Мельниченко арестована в Италии. Стоимость предмета роскоши оценивается в примерно 530 млн евро. Решение о временном задержании судна принято согласно постановлению Финансовой гвардии страны. Его сочли относящейся к активам российского гражданина.

Заморожено судно стоимостью около 530 миллионов евро, на стоянке в порту Триеста, которое относится к имуществу Андрея Игоревича Мельниченко. пресс-служба финансовой гвардии Италии

Напомним о том, что яхта "A" с водоизмещением почти 13 тысяч тонн считается крупнейшим мотосейлером в мире. Ее спустили на воду еще в 2008 году на территории немецкого города Киль. Яхту проектировал французский промышленный дизайнер Филипп Старк. С 10 марта Андрей Мельниченко оказался по западными санкциями. Ему пришлось выйти из представителей совета директоров отечественной угольной компании. На начало марта бизнесмен считался шестым по счету в рейтинге российских миллиардеров.

Финансовая гвардия Италии арестовала недвижимость Алишера Усманова и Владимира Соловьева.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости