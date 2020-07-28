Рейдовый буксир Кольской флотилии при маневрах в бухте губа Ара сел на мель. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Северного флота России. По данным чиновников, инцидент произошел при выполнении маневров в бухте залива Баренцева моря.
Рейдовый буксир выполняя маневрирование в бухте губа Ара, в результате неисправности совершил посадку на мель, получив повреждение корпуса ниже ватерлинии
пресс-служба Северного флота
В сообщении отмечается, что личный состав судна не пострадал. Экипажу удалось не допустить разлива в акваторию нефтепродуктов. В связи с этим экологическая обстановка в регионе остается в норме. Сейчас эксперты занимаются работами по восстановлению герметичности корпуса судна.
Китай испытал крупнейший в мире гидросамолет.
Видео: YT / Тепловоз Маневровый
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все