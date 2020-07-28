Экипаж судна не пострадал.

Рейдовый буксир Кольской флотилии при маневрах в бухте губа Ара сел на мель. Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы Северного флота России. По данным чиновников, инцидент произошел при выполнении маневров в бухте залива Баренцева моря.

Рейдовый буксир выполняя маневрирование в бухте губа Ара, в результате неисправности совершил посадку на мель, получив повреждение корпуса ниже ватерлинии пресс-служба Северного флота

В сообщении отмечается, что личный состав судна не пострадал. Экипажу удалось не допустить разлива в акваторию нефтепродуктов. В связи с этим экологическая обстановка в регионе остается в норме. Сейчас эксперты занимаются работами по восстановлению герметичности корпуса судна.

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