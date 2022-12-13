В Петербурге запустят прямые рейсы в Пекин с 19 февраля

Полеты прекратились в 2020 год, когда началась пандемия.

Из Петербурга запускают прямые рейсы в Пекин. Первый перелет назначен на 19 февраля. Его выполнит самолет китайской авиакомпании Hainan Airlines. Об этом 1 февраля рассказали в пресс-службе управляющей компании аэропорта Пулково "Воздушные ворота Северной столицы".

Полеты прекратились в 2020 год, когда началась пандемия. Рейсы будут раз в неделю, по воскресенья, на самолетах Airbus A330-300. Вылет из аэропорта Пекина запланирован в 16:25, прибытие в Петербург – в 20:15.

Отметим, что для путешествия в Пекин пассажирам необходим ПЦР-тест на COVID-19. Его нужно сделать не позднее чем за 48 часов до посадки в самолет.

Ранее возведение второй очереди аэропорта Пулково начнётся в 2023 году. В проект вложат около 60-70 млн рублей. Точные технико-экономические показатели пока не утверждены.

Фото: Piter.tv

