В Петербурге запустят новые цифровые возможности для туристов

На платформе появится система личных кабинетов для туристов и гидов.

В Санкт-Петербурге появятся новые сервисы в рамках Туристической платформы – цифрового решения, предназначенного для жителей и гостей города, а также для экспертов в сфере гостеприимства. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Петербурга Станислава Казарина.

Сейчас для платформы разрабатывается расширенный справочник городских достопримечательностей и маршрутов, единый календарь событий, система аттестации гидов и экскурсоводов, а также система поддержки курортного сбора.

Оценить текущие возможности платформы можно на официальном туристском портале visit-petersburg.ru, здесь же будут появляться новые сервисы. Обновление функционала платформы планируется запустить к следующему туристическому сезону в 2024 году.

На платформе появится система личных кабинетов для туристов и гидов. С их помощью экскурсоводы смогут публиковать на портале информацию об экскурсионных маршрутах, стоимости экскурсий и их расписание. Для туристов будет доступен рейтинг гидов, сформированный на основе оценок предыдущих посетителей.

Также планируется интегрировать на сайт мероприятия и события с площадок "Яндекс.Афиша", "Конгрессно-выставочное бюро Санкт-Петербурга" и "Культура.РФ".

В Петербурге ранее стартовал приём заявок на конкурс "Новая культура сувениров", организованный городским комитетом по культуре. Целью мероприятия станет разработка новой сувенирной продукции Северной столицы. К участию приглашаются профильные специалисты, организации сферы креативных индустрий, творческие предприниматели и молодёжь.

Фото: Piter.tv