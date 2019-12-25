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В Петербурге запустят абонементы на электрички в Будогощь и Кириши
Сегодня, 10:33
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге запустят абонементы на электрички в Будогощь и Кириши

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Поезда поедут с Ладожского вокзала.

В четверг, 27 августа, стало известно о том, что в Петербурге запустят абонементы на электрички в Будогощь и Кириши. Об этом сообщает пресс-служба АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания".

Новый абонементный билет под названием "ПриволховЪ" появится в Северной столице уже с 1 сентября. Отмечается, что пассажиры электричек Волхостроевского направления смогут экономить до 33%.

Кроме того, абонемент можно будет использовать в пригородных поездах "Стандарт".

Ранее мы сообщали о том, что в четверг из Пулково вылетят все запланированные рейсы.

Фото:Piter.TV

Теги: абонементы на электрички, будогощь, кириши, электрички
Категории: Лента новостей,

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