В четверг из Пулково вылетят все запланированные рейсы

Масштабные отмены вылетов в аэропорту Пулково прекратились.

В четверг, 27 августа, стало известно о том, что сегодня в Пулково нет отмен задержек рейсов. Об этом свидетельствует онлай-табло воздушной гавани.

Так, петербуржцы смогут вылететь в российские и в заграничные города, согласно расписанию.

Стоит отметить, что Пулково осуществляет все запланированные рейсы уже на протяжении 4 дней, что свидетельствует о том, что масштабные отмены вылетов в аэропорту прекратились.

Ранее мы сообщали о том, что в четверг петербуржцы почувствуют "мокрое дыхание осени".

Фото:Piter.TV