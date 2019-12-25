  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В четверг из Пулково вылетят все запланированные рейсы
Сегодня, 8:07
67
IRINA_CHALKINA

В четверг из Пулково вылетят все запланированные рейсы

0 0

Масштабные отмены вылетов в аэропорту Пулково прекратились.

В четверг, 27 августа, стало известно о том, что сегодня в Пулково нет отмен задержек рейсов. Об этом свидетельствует онлай-табло воздушной гавани. 

Так, петербуржцы смогут вылететь в российские и в заграничные города, согласно расписанию.

Стоит отметить, что Пулково осуществляет все запланированные рейсы уже на протяжении 4 дней, что свидетельствует о том, что масштабные отмены вылетов в аэропорту прекратились.

Ранее мы сообщали о том, что в четверг петербуржцы почувствуют "мокрое дыхание осени".

Фото:Piter.TV

Теги: отмена рейсов пулково, петербург, пулково
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии