В Петербурге запустили завод по выпуску электронных компонентов

На церемонии открытия губернатор заявил, что инвестиции в наукоемкое производство обеспечивают высококвалифицированные рабочие места.

В среду, 15 сентября, представители Смольного, в том числе губернатор Александр Беглов, посетили открытие нового завода производителя электронных модулей "Макро ЕМС", входящего в группу компаний "Макро Групп".

По словам губернатора, Петербург поддерживает развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, предоставляет преференции компаниям, которые создают новые производства, модернизируют и расширяют мощности. Новый завод построили всего за год и присвоили ему статус регионального инвестиционного проекта, предусматривающий для предприятий льготы по налогу на имущество и прибыль.

Инвестиции в создание новой площадки превысили 600 млн рублей, в перспективе объем вложений должен достигнуть отметку в миллиард рублей.

Предприятие создало 76 рабочих мест. Специалисты займутся выпуском плат, модулей памяти, блоков для компьютеров и другой цифровой техники. На предприятии смогут размещать заказы разработчики, у которых нет собственных производств, что очень важно для выполнения программы импортозамещения.

Помимо этого в Петербурге реализуется 5 инвестиционных проектов в сфере радиоэлектроники на общую сумму 623 млн рублей.

Ранее мы писали, что в Невском районе появится новый завод по производству труб.

Фото: пресс-служба Смольного