В 2020 году в городе были открыты 15 новых производств.

В Невском районе появится новый завод по производству труб. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

ЗАО "Петерпайп" построит двухэтажное здание с производственным цехом, лабораторией и техническими помещениями. Стоимость проекта оценили в 200 млн рублей. Новое производство будет построено за три года.

Ранее стало известно, что в первом полугодии усилилась положительная динамика развития промышленности в Петербурге. В январе – феврале индекс промышленного производства составлял 104,1%, то за 6 месяцев он достиг отметки 108%.

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