Теперь путешественники с особыми потребностями смогут забронировать билеты на все виды транспорта.

Во вторник, 22 октября, стало известно о том, что в Петербурге запустили уникальный портал для горожан с ограниченными возможностями. Об этом cообщает "Петербургский дневник".

Теперь петербуржцы с особыми потребностями смогут забронировать себе необходимый транспорт, жилье и экскурсии по всему миру в сопровождении специально обученных гидов. Сервис называется Globe4all.

В переводе с английского Globe4all означает "мир для всех". И это не только люди с ограниченными возможностями, а действительно все сказано в сообщении

Авторы проекта намерены объединить все российские и международные компании, которые специализируются именно на удобстве клиентов с ограниченными возможностями.

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