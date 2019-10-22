Медик рассказала, как сохранить зрение при использовании смартфона

По прогнозу ВОЗ, через 30 лет от близорукости будет страдать половина жителей Земли.

Кандидат медицинских наук и врач-офтальмолог Татьяна Павлова в эфире "Радио 1" дала советы по сохранению зрения при использовании смартфона.

По словам медика, до сих пор не установлено, сколько времени можно проводить за экраном телефона, чтобы не навредить здоровью. Павлова отметила, что все зависит от состояния аккомодационного аппарата глаза.

Причиной ухудшения зрения, как правило, становится чтение с экрана гаджета с близкого расстояния, неправильная поза или освещение. Однако одной из главных проблем является перегрузка мышцы, отвечающей за работу глаз вблизи.

В случае ухудшения зрения следует соблюдать режим нагрузки и не спать рядом со смартфоном. Если приходится пользоваться устройством на работе, то нужно чаще отворачиваться от экрана и смотреть вдаль.

По словам представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в настоящее время близорукость стала эпидемией века. По прогнозу специалистов, через 30 лет от близорукости будет страдать половина жителей Земли.

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Видео: Youtube/ Наука 2.0