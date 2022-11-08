В Петербурге обновляют инфраструктуру системы мониторинга атмосферного воздуха

В Петербурге запустили три новые станции мониторинга атмосферного воздуха.

В Санкт-Петербурге происходит модернизация инфраструктуры системы мониторинга качества атмосферного воздуха. Новейшие станции, изготовленные непосредственно в городе на Неве, обладают расширенными функциональными возможностями. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Они способны измерять значительно большее количество показателей по сравнению с предыдущими моделями. Собранные данные передаются в специализированные лаборатории по экологическому мониторингу.

На этих станциях установлены чрезвычайно чувствительные газоанализаторы, которые способны обнаруживать формальдегид, фенол, аммиак и даже двадцать других веществ в воздухе. Процесс функционирования оборудования полностью автоматизирован, и нет необходимости в операторе на месте.

Данные станции – лишь часть обширной программы обновления инфраструктуры системы мониторинга атмосферного воздуха. Всего на территории Санкт-Петербурга функционирует 25 подобных устройств.

Ранее сообщалось, что СЗМУ Росприроднадзора проверило воздух вокруг СПб ГУП "Завод МПБО-2" в Янино.

Фото: Piter.TV