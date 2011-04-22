СЗМУ Росприроднадзора проверило воздух вокруг СПб ГУП «Завод МПБО-2» в Янино

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора провело выездное обследование в посёлке городского типа Янино-1 Всеволожского района Ленинградской области.

Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора провело выездное обследование в агломерации Янино-1, расположенной в Всеволожском районе Ленинградской области, с целью расследования жалоб граждан на неприятные запахи, ощущаемые в атмосфере вблизи СПб ГУП "Завод МПБО-2". Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора по СЗФО.

Данный шаг был предпринят по просьбе множества местных жителей, которые выразили беспокойство по поводу запахов, ощущаемых в воздухе на территории жилой зоны.

С целью проведения исследования атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне СПб ГУП "Завод МПБО-2", управление привлекло экспертов из лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по СЗФО".

Следует отметить, что данное предприятие находится под федеральным надзором и специализируется на обращении с отходами. Начиная с января 2021 года, на данном объекте приостановлен приём отходов для их дальнейшей обработки.

В связи с тем, что основной вид деятельности предприятия связан с обработкой отходов, возникло подозрение о возможных выбросах загрязняющих веществ в атмосферу.

По результатам лабораторного исследования превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено.

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Видео: Росприроднадзор по СЗФО

