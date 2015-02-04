В Петербурге запустили программы профессионального обучения инвалидов

Освоить азы морского дела и попробовать себя в качестве рулевого или капитана судна смогут люди с ограниченными возможностями.

В Государственном университете морского и речного флота имени адмирала Макарова запустили новую программу обучения и реабилитации инвалидов. Об этом в четверг, 21 октября, сообщили в пресс-службе Смольного.

Освоить азы морского дела и попробовать себя в качестве рулевого или капитана судна смогут люди с ограниченными возможностями. Занятия начнутся весной следующего года, когда откроется навигация. По данным ведомства, теоретический курс планируют провести дистанционно, а практические занятия организуют на специализированном катере.

Организации создали на базе Охтинского колледжа по итогам конкурсного отбора, которое проводило Министерство просвещения. Так, до конца года 60 инвалидов пройдут обучение в центре "Педагогический Альянс" по курсам: основы флористики и фитодизайна, социальный работник, специалист по интернет-маркетингу, бухгалтерский учёт и налогообложение, оператор ЭВМ.

Кроме этого, "Языки без границ" обучают английскому языку людей с нарушением зрения, слуха и функций опорно-двигательного аппарата. Слушатели осваивают профессию музейных гидов на русском языке жестов. На сегодняшний день выпускники курсов аккредитованы более чем в 20 музеях и культурных центрах города.

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