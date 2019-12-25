Всего за год временно были трудоустроены порядка 10 тысяч подростков.

Этим летом в Петербурге временно трудоустроились около 7 тысяч подростков. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Всего за год временно были трудоустроены порядка 10 тысяч подростков от 14 до 18 лет, в том числе дети-сироты, инвалиды и подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В среднем подростки работали около четырех часов в день. Заработная плата составляла от 11 000 рублей в месяц.

Ранее стало известно, что этим летом в благоустройстве и озеленении города принимали участие 1619 подростков, из них 1195 человек устроились на работу через Биржу труда и еще 424 человека трудоустроились в садово-парковые предприятия.

Также ребята трудились и дистанционно: они создавали материалы для онлайн ресурсов школ, кружков и других организаций. В одной из компаний ребятам доверили ведение двух проектов в социальной сети.

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