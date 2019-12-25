Многие из них смогли устроиться на работу в садово-парковые предприятия.

Этим летом в благоустройстве и озеленении Петербурга принимали участие 1619 подростков, из них 1195 человек устроились на работу через Биржу труда и еще 424 человека трудоустроились в садово-парковые предприятия. Об этом 7 сентября сообщили в пресс-службе Смольного.

Пять дней в неделю по 3-4 часа в день ребята работали в Александровском саду, в парке около ТЮЗа, в Исаакиевском сквере, в саду Олимпия, в саду Смольного собора, в Некрасовском и Овсянниковском садах, на Марсовом поле, в Таврическом саду и во многих других городских парках, скверах и садах. Средняя заработная плата в месяц составила 10 067 рублей.

В основном подростки убирали мусор с территорий, подметали дорожки, пропалывали кустарники и цветники. Опасные виды работ ребята не выполняли. Ежегодно город предоставляет подросткам возможность провести лето с пользой: заработать деньги, устроиться на работу и почувствовать себя причастными к созданию комфортной городской среды.

Ранее Смольный предложил петербуржцам выбрать парки для благоустройства.

Фото: пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга