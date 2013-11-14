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Смольный предложил петербуржцам выбрать парк для благоустройства
Сегодня, 19:37
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Смольный предложил петербуржцам выбрать парк для благоустройства

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Голосование проходит на странице комитета по благоустройству ВКонтакте.

Комитет по благоустройству предложил петербуржцам выбрать парк, сквер или сад, которые будут обновлены в ближайшие три года. Информация появилась в официальной группе ВКонтакте.

Петербуржцам необходимо в комментариях под постом написать территорию, которая, на их взгляд, нуждается в благоустройстве. Объект, который наберет наибольшее количество комментариев, попадет в список первоочередных территорий для благоустройства. Лайки не учитываются. Предложения можно написать до 15 сентября. Итоги будут подведены 17 сентября.

Добавьте описание того, что необходимо сделать в общественном пространстве и каким вы видите результаты благоустройства.

пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга

Ранее петербуржцам показали, как будет выглядеть пляж парка 300-летия после благоустройства.

Фото:  Piter.tv

Теги: благоустройство, парк, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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