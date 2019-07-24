В Петербурге запустили конвейер, мешающий соль с песком

Во вторник, 22 декабря, в Петербурге официально запустили конвейер, который мешает соль с песком, сообщил "Мегаполис".
12-метровую машину установили на территории дорожного предприятия ОАО "Коломяжское". Каждый час конвейер производит до 150 тонн песко-соляной смеси для посыпания улиц. Отмечается, что противогололедный материал может иметь разное соотношение песка и соли в зависимости от погодных условий.
Администрация Петербурга уверена, что смесь является "самым экологичным и эффективным способом борьбы со скользкостью на улицах".
Ранее мы писали, что синоптик предупредил петербуржцев о снегопадах и похолодании.
Фото: "Мегаполис"
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