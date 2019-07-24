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В Петербурге запустили конвейер, мешающий соль с песком
Сегодня, 22:55
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smirenny

В Петербурге запустили конвейер, мешающий соль с песком

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Агрегат производит до 150 тонн песко-соляной смеси для посыпания улиц каждый час.

Во вторник, 22 декабря, в Петербурге официально запустили конвейер, который мешает соль с песком, сообщил "Мегаполис"

12-метровую машину установили на территории дорожного предприятия ОАО "Коломяжское". Каждый час конвейер производит до 150 тонн песко-соляной смеси для посыпания улиц. Отмечается, что противогололедный материал может иметь разное соотношение песка и соли в зависимости от погодных условий. 

Администрация Петербурга уверена, что смесь является "самым экологичным и эффективным способом борьбы со скользкостью на улицах".

Ранее мы писали, что синоптик предупредил петербуржцев о снегопадах и похолодании.

Фото: "Мегаполис"

Теги: борьба с наледью, конвейер, соль и песок
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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