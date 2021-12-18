Мужчина застрял в конвейере в Лодейном Поле

По предварительной информации, у него переломы обеих ног.

На промышленной площадке в Лодейном Поле в Ленобласти мужчина получил серьезные травмы, попав ногами в конвейер. Об этом сообщили в региональной аварийно-спасательной службе.

Днем 16 марта мужчина 50 лет застрял в конструкции, работавшей в качестве конвейера. По предварительной информации, у него переломы обеих ног.

Дежурные смены ПСО Лодейного Поля и 132-й пожарной части Ленобласти вытащили пострадавшего и передали медикам. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО