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Мужчина застрял в конвейере в Лодейном Поле
Сегодня, 11:52
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Мужчина застрял в конвейере в Лодейном Поле

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По предварительной информации, у него переломы обеих ног.

На промышленной площадке в Лодейном Поле в Ленобласти мужчина получил серьезные травмы, попав ногами в конвейер. Об этом сообщили в региональной аварийно-спасательной службе.

Днем 16 марта мужчина 50 лет застрял в конструкции, работавшей в качестве конвейера. По предварительной информации, у него переломы обеих ног.

Дежурные смены ПСО Лодейного Поля и 132-й пожарной части Ленобласти вытащили пострадавшего и передали медикам. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Фото: ВКонтакте / Аварийно-спасательная служба ЛО

Теги: конвейер, лодейное поле
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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