Синоптик предупредил петербуржцев о снегопадах и похолодании 

В Ленобласть придет полноценная зима с морозами.

В понедельник, 21 декабря, главный синоптик города Александр Колесов обрадовал петербуржцев и жителей Ленобласти о грядущих морозах.

Так, с 25 до 29 декабря в городе ожидается похолодание, в Ленобласть придет полноценная зима с морозами. С 25 декабря похолодает до минут 10 градусов мороза. Однако 30 декабря и 31 декабря может быть плюсовая температура. Колесов отметил, что погода может быстро измениться из-за прихода теплого атмосферного фронта с Балтики. Такое потепление вероятней всего вызовет к Новому году снегопад.

Ранее мы писали, что в Ленобласти 22 декабря ожидаются мокрый снег и гололедица.

Фото: Piter.TV