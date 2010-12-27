Смольный нагреет крыши детских садов, школ и поликлиник

Их оборудуют электрообогревом для борьбы с наледью.

Крыши социальных объектов в центре Петербурга оборудуют электрообогревом против наледи. Экспериментальную технологию российского производства разместят на некоторых детских садах, школах и поликлиниках. Об этом 24 июля сообщили городские СМИ.

Предполагается, что зимой растопленная вода будет стекать по трубопроводной системе. При этом понадобится изменить технологию уборки крыш, чтобы не повредить конструкции.

Стоимость системы для одного дома составляет миллион рублей. Поскольку речь идет о социальных объектах, то деньги на закупку и установку выделят из городского бюджета.

Напомним, что зимой 2018-2019 года в Петербурге выпали рекордные два метра снега. Такого количества осадков не было в течение последних восьми лет. Многие горожане жаловались на плохую уборку крыш и дорог, а порой и ее полное отсутствие.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что Муринскую дорогу на развязке КАД полностью закроют на четыре дня.

Фото: Pixabay