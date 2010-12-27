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Муринскую дорогу на развязке КАД полностью закроют на четыре дня
Сегодня, 12:41
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nadezhda_sib

Муринскую дорогу на развязке КАД полностью закроют на четыре дня

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Проехать сможет только городской пассажирский транспорт.

С 26 по 29 июля Муринская дорога будет перекрыта для движения транспорта. На участке будут производиться работы по ликвидации колейности. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Проехать по Муринской дороге сможет только городской пассажирский транспорт. Для рейсовых автобусов и маршрутных такси будут работать регулировщики дорожного движения.

Объехать дорожные работы можно будет через развязку КАД на пересечении с Пискаревским проспектом. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что проспект Энергетиков расширят к октябрю 2020 года

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Теги: кад, колейность, муринская дорога
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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