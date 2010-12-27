Проспект Энергетиков расширят к октябрю 2020 года

Путепровод, который планировался ранее, там не появится.

Работы по расширению проспекта Энергетиков должны завершиться к 15 октября 2020 года. Комитет по развитию транспортной инфраструктуры ответил на соответствующий запрос депутата ЗакСа Петербурга Надежды Тихоновой.

Речь идет об участке от Магнитогорской улицы, д. 15 до Якорной улицы в зоне железнодорожного переезда. В "час пик" там скапливаются серьезные пробки, так как дорога сужается до одной полосы в обе стороны. Путепровода, который планировали сделать ранее, не будет.

Общая стоимость работ еще не определена. Это связано с тем, что реконструкция предполагает переустройство инженерных коммуникаций.

О реконструкции проспекта Энергетиков задумались еще в 1980-х годах, однако реализацией займутся только сейчас.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что застройщиков в Петербурге обяжут создавать зеленые зоны.

Фото: wikipedia.org