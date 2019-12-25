В Петербурге запустили необычный сайт для поиска животных из приюта

Сервис работает по принципу сайта знакомств.

Необычный сайт для поиска животных из приюта набирает обороты в Санкт-Петербурге. Сервис работает по принципу сайта знакомств и начал функционировать в середине июля. Приюты создают анкеты своих подопечных, а те, кто хочет взят себе питомца, выбирают.

У каждого животного есть фото, кличка, возраст, небольшое описание. Можно либо нажать на сердечко, либо на крестик и перейти к следующему питомцу.

Новый ресурс уже набирает популярность в Москве и Петербурге - за месяц его посетили порядка 25 тысяч человек.

"Звезда сторис": в петербургском приюте для животных живет роскошный маламут.

Фото: pixabay