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В Петербурге запустили необычный сайт для поиска животных из приюта
Сегодня, 10:43
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nastya960

В Петербурге запустили необычный сайт для поиска животных из приюта

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Сервис работает по принципу сайта знакомств.

Необычный сайт для поиска животных из приюта набирает обороты в Санкт-Петербурге. Сервис работает по принципу сайта знакомств и начал функционировать  в середине июля. Приюты создают анкеты своих подопечных, а те, кто хочет взят себе питомца, выбирают.

У каждого животного есть фото, кличка, возраст, небольшое описание. Можно либо нажать на сердечко, либо на крестик и перейти к следующему питомцу.

Новый ресурс уже набирает популярность в Москве и Петербурге - за месяц его посетили порядка 25 тысяч человек.

"Звезда сторис": в петербургском приюте для животных живет роскошный маламут.

Фото: pixabay

Теги: животные, приют
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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