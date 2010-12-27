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В Петербурге запустили горячую линию по очистке дворов от снега
Сегодня, 15:40
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге запустили горячую линию по очистке дворов от снега

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В настоящее время, во дворах города трудятся 7164 дворников и 441 единица уборочной техники. 

В понедельник, 2 декабря, в Северной столице заработала горячая линия по очистке дворов от снега. Об этом сообщили в пресс-службе жилищного комитета.

В ведомстве отметили, что в настоящее время во дворах города на Неве трудятся 7164 дворников и 441 единица уборочной техники. На случай, если снегопад усилится, на улицы Петербурга выйдут дополнительные службы.

Перед дворниками стоит задача по расчищению для пешеходов беспрепятственного и безопасного прохода к парадным домов.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге снегоплавильные пункты приняли первый снег.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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