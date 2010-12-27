Сезон официально открыт. В Петербурге снегоплавильные пункты приняли первый снег

Напомним, к новому зимнему сезону "Водоканал" подготовил 18 пунктов.

В понедельник, 2 декабря, в Петербурге снегоплавильные пункты приняли первый снег. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Известно, что в Северной столице работает 18 таких пунктов. В это утро они приняли на переработку 768,6 кубометра снега. Известно, что первый грузовик приехал на проспект Стачек. В ведомстве отметили, что больше всего снега принял пункт на Октябрьской набережной. Там переплавили 295,8 кубометра.

Отмечается, что за сутки такие снегоплавильные пункты могут утилизировать 101,5 тысяч кубометров снега.

Ранее мы сообщали о том, что во время пожара на 8-й Советской пострадали два человека.

Фото:Piter.TV