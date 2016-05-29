В Петербурге запустили ежедневный кольцевой маршрут на теплоходе

Аквабусы работают с 11:00 до 19:00 с интервалом в 30 минут. В маршруте теплохода предусмотрено шесть остановок, в частности у Летнего сада и Финляндского вокзала.

В Петербурге 7 августа открыли ежедневный кольцевой "Невский маршрут" на теплоходе. Аквабусы работают с 11:00 до 19:00 с интервалом в 30 минут. В их маршруте предусмотрено шесть остановок. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

В маршруте теплохода предусмотрено шесть остановок, в частности у Летнего сада и Финляндского вокзала. Проект организован комитетом по транспорту по инициативе комитета по туризму и городской Ассоциации владельцев пассажирских судов. Известно, что каждая остановка пассажиру обойдется в 100 рублей. Весь маршрут - в 700 рублей.

По словам специалистов, водный транспорт незаменим в часы пик. Горожане смогут добраться от Адмиралтейства до Петропавловской крепости всего за 7-8 минут. Жители к такой идее относятся положительно.

Напомним, в Петербурге уже был опыт запуска четырехрейсовых линий аквабусов. Тогда проект закрылся по причине нерентабельности. В этом году начнут оценивать риски заранее: в августе и сентябре в комитетах будут наблюдать и делать выводы.

Ранее в Петербурге сочли нерентабельным водное такси. Данный вопрос обсуждается уже не первый год.

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