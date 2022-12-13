Теплоход "Дива" был сорван со швартовов.

Сегодня ночью, 25 марта, в Ленобласти столкнулись два теплохода. Около порта Усть-Луга столкнулись судно "Дива" и судно "Марко". Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, 25 марта.

Инцидент произошел в 03:00 ночи. Теплоход "Дива" был сорван со швартовов. В результате случившегося никто не пострадал.

Водотечности и разлива нефтепродуктов не допущено. На судоходство происшествие не повлияло. Теплоход "Дива" безопасно ошвартован у причала, "Марко" направлен на якорную стоянку. Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Сотрудники ведомства установят обстоятельства случившегося. При наличии нарушений прокуратура примет меры реагирования.

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Фото, видео: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры