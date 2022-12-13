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В Ленобласти столкнулись два теплохода

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Теплоход "Дива" был сорван со швартовов.

Сегодня ночью, 25 марта, в Ленобласти столкнулись два теплохода. Около порта Усть-Луга столкнулись судно "Дива" и судно "Марко". Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры, 25 марта. 

Инцидент произошел в 03:00 ночи. Теплоход "Дива" был сорван со швартовов. В результате случившегося никто не пострадал. 

Водотечности и разлива нефтепродуктов не допущено. На судоходство происшествие не повлияло.  Теплоход "Дива" безопасно ошвартован у причала, "Марко" направлен на якорную стоянку. 

Пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Сотрудники  ведомства установят обстоятельства случившегося. При наличии нарушений прокуратура примет меры  реагирования.

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Фото, видео: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Теги: ленобласть, столкнулись два теплохода, теплоходы, усть-луга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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