Представители компаний, занимающихся водными перевозками, связывают рост как с увеличением общего турпотока, так и с новинками в сфере водных прогулок.

Спрос на водные прогулки в городе на Неве вырос на 10%. Об этом сообщил Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Представители компаний, занимающихся водными перевозками, связывают рост как с увеличением общего турпотока, так и с новинками в сфере водных прогулок.

Туристы также активно проявляют интерес к посещению ближайших пригородов. Эксклюзив этого сезона – трансфер на скоростных катамаранах "Котлин" в Кронштадт, к парку "Остров фортов", где недавно открылся интерактивный Музей военно-морской славы. пресс-служба одной из лидирующих судоходных компаний города на Неве

Также этим летом были запущены рейсы по новым туристско-транспортным маршрутам от причала "Крестовский остров", расположенного на набережной Мартынова. Два из них впервые соединили между собой Крестовский и Васильевский острова.

В число самых популярных водных прогулок из года в год входят ночные, включающие разводку мостов.

Ранее на Piter.tv: Скоростной катамаран "Форт Пётр I" отправится из Петербурга в Кронштадт. Поездка станет более комфортной и интересной для пассажиров: новое судно призвано привлечь к Кронштадту внимание как можно большего числа туристов.

Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга