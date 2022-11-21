Спрос на водные прогулки в городе на Неве вырос на 10%. Об этом сообщил Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга.
Представители компаний, занимающихся водными перевозками, связывают рост как с увеличением общего турпотока, так и с новинками в сфере водных прогулок.
Туристы также активно проявляют интерес к посещению ближайших пригородов. Эксклюзив этого сезона – трансфер на скоростных катамаранах "Котлин" в Кронштадт, к парку "Остров фортов", где недавно открылся интерактивный Музей военно-морской славы.
пресс-служба одной из лидирующих судоходных компаний города на Неве
Также этим летом были запущены рейсы по новым туристско-транспортным маршрутам от причала "Крестовский остров", расположенного на набережной Мартынова. Два из них впервые соединили между собой Крестовский и Васильевский острова.
В число самых популярных водных прогулок из года в год входят ночные, включающие разводку мостов.
Ранее на Piter.tv: Скоростной катамаран "Форт Пётр I" отправится из Петербурга в Кронштадт. Поездка станет более комфортной и интересной для пассажиров: новое судно призвано привлечь к Кронштадту внимание как можно большего числа туристов.
Фото: Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга
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