Летом 2023 года спрос на водные прогулки вырос на 10% в Петербурге

Спрос на прогулки по воде в Петербурге вырос на 10% летом этого года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию туризма 5 октября.
Показатель в миллион перевезенных пассажиров нашей компанией был достигнут уже в середине августа – на месяц раньше, чем год назад.
Пресс-служба городской судоходной компании
Больше гостей и жителей Северной столицы интересовали ночные водные прогулки, включающие просмотр разводки мостов. В тройку лидеров попали маршруты по рекам и каналам с выходом в Большую Неву и программа "Тайны северных островов".
Ранее мы рассказывали о том, что на создание сети причалов в Ленобласти могут выделить 1 млрд рублей.
Фото: Piter.TV
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