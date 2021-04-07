Летом 2023 года спрос на водные прогулки вырос на 10% в Петербурге

Больше гостей и жителей Северной столицы интересовали ночные маршруты.

Спрос на прогулки по воде в Петербурге вырос на 10% летом этого года по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по развитию туризма 5 октября.

Показатель в миллион перевезенных пассажиров нашей компанией был достигнут уже в середине августа – на месяц раньше, чем год назад. Пресс-служба городской судоходной компании

Больше гостей и жителей Северной столицы интересовали ночные водные прогулки, включающие просмотр разводки мостов. В тройку лидеров попали маршруты по рекам и каналам с выходом в Большую Неву и программа "Тайны северных островов".

Ранее мы рассказывали о том, что на создание сети причалов в Ленобласти могут выделить 1 млрд рублей.

Фото: Piter.TV