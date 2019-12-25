На создание сети причалов в Ленобласти могут выделить 1 млрд рублей

Проект направлен на развитие туристического потенциала.

Ленобласть получит сеть причалов для развития туристического потенциала региона. Судя по данным ЛенТВ24, на развитие проекта направят около 1 млрд рублей.

Сейчас в регионе существует несколько подобных объектов, в том числе, причал в посёлке Невская Дубровка Всеволожского района. За счёт пристани началось развитие и ближайших к ней территорий: завершилось благоустройство набережной и двух парков.

Другая пристань расположена в музее-заповеднике "Прорыв блокады Ленинграда" в Кировске. Благодаря объекту, добраться до культурного учреждения можно не только на личном автомобиле, но и по водным маршрутам.

Ранее Лукашенко рассказал о строительстве железнодорожной ветки из Беларуси в направлении Ленобласти.

Фото: Pxhere