Более 3,5 млн петербуржцев прокатились по рекам и каналам города в 2022 году

Туристические водные маршруты принесли городу 15,5 млн рублей.

Стало известно, что в этом году более 3,5 млн человек проехали по рекам и каналам Петербурга за 211 дней минувшего сезона. Об этом 21 ноября рассказали в пресс-службе Смольного.

Показатели этого года на 50% выше, чем в 2021 году. Навигация по рекам и каналам открывается 18 апреля и завершается 14 ноября. Круизные теплоходы в этом сезоне проехали 406 раз. Пассажирский поток увеличился на 11%.

Туристические водные маршруты принесли городу 15,5 млн рублей. Это на 17,5% больше, чем в прошлом году.

Фото: Piter.tv

