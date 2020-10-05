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Более 3,5 млн петербуржцев прокатились по рекам и каналам города в 2022 году
Сегодня, 19:12
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Более 3,5 млн петербуржцев прокатились по рекам и каналам города в 2022 году

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Туристические водные маршруты принесли городу 15,5 млн рублей.

Стало известно, что в этом году более 3,5 млн человек проехали по рекам и каналам Петербурга за 211 дней минувшего сезона. Об этом 21 ноября рассказали в пресс-службе Смольного.

Показатели этого года на 50% выше, чем в 2021 году. Навигация по рекам и каналам открывается 18 апреля и завершается 14 ноября. Круизные теплоходы в этом сезоне проехали 406 раз. Пассажирский поток увеличился на 11%.  

Туристические водные маршруты принесли городу 15,5 млн рублей. Это на 17,5% больше, чем в прошлом году. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: каналы, навигация, реки, теплоходы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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