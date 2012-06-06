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В Петербурге запустили два новых автобусных маршрута
Сегодня, 10:19
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В Петербурге запустили два новых автобусных маршрута

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В автобусах теперь открываются на входе и выходе все двери, оплатить поездку можно при помощи БСК.

В Петербурге запустили два новый автобусных маршрута. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту. 

В Северной столице от станции "Ленинский проспект" до "Московской" будет курсировать автобус № 243. От Петергофа до метро "Проспект Ветеранов" пассажиров будет возить автобус № 329.

По версии властей, транспортная реформа сделала поездки более комфортными. В автобусах теперь открываются на входе и выходе все двери, оплатить поездку можно при помощи БСК. Водители больше не продают билеты и не отвлекаются на дороге. 

Ранее на Piter.tv: "Пассажиравтотранс" закупит ещё более 200 новых автобусов.

Фото: Piter.tv (архив)

Теги: автобусы, ленинский проспект, маршрут, московская, петергоф, проспект ветеранов, проспект героев
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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