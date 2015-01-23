В Петербурге запустили чат-бот для поиска пьяных водителей

Водителей под алкоголем в Петербурге теперь будут ловить через Telegram-бота.

В Петербурге и Ленинградской области начал работу чат-бот для фиксации фактов управления автомобилем в состоянии опьянения или без водительских прав. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Сервис доступен в Telegram под именем @GIBDD_78Bot. Пользователи могут отправить через него видео, государственный номер, марку машины и координаты места, где был замечен предполагаемый нарушитель.

Полученная информация будет передаваться ближайшим экипажам полиции в режиме реального времени. В ведомстве отметили, что такой способ взаимодействия с гражданами позволит быстрее реагировать на инциденты и повысить безопасность на дорогах.

Фото: freepik