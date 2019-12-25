В Петербурге активизировалась кампания против поправок в Конституцию

Комитет общественной кампании "НЕТ!" создали политики и общественные деятели.

В воскресенье, 9 февраля, в Петербурге начал работу комитет общественной кампании "НЕТ!", выступающий против внесения поправок в Конституцию РФ. Более 150 участников провели первое собрание, где обсудили необходимость выступать против "конституционного переворота".

Среди членов комитета и его создателей значатся политики Андрей Пивоваров и Дмитрий Гудков, общественный деятель Юлия Галямина, депутат Максим Резник, независимые муниципальные депутаты, член совета партии "Яблоко" Юрий Нестеров, Николай Артёменко из движения "Время" и многие другие. На официальном сайте кампании предлагается подписать манифест против поправок в Основной закон, чтобы направить собранные подписи в администрацию президента и в рабочую группу, занимающейся поправками. К 10 февраля манифест подписали уже свыше 45 тысяч человек.

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Фото: unionlawyers-russia.ru