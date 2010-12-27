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В Петербурге запретят татуировать кошек
Сегодня, 16:33
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге запретят татуировать кошек

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С такой инициативой обратились петербургские активисты обратились в Законодательное собрание.

Во вторник, 15 октября, организаторы выставки "Мир кошек" обратились в Законодательное собрание, с просьбой запретить нанесение татуировок на кожу кошек. Обращение направлено председателю Комитета по законодательству Денису Четырбоку.

Нанесение татуировки довольно долгий болезненный процесс, который вводит животного в стресс. У питомца может возникнуть аллергия на компоненты краски

сказано в сообщении

Активисты также заявили, что татуировки делают хвостатым под наркозом, который смертельно опасен для животного. Любители кошек требуют запретить соответствующие процедуры. По мнению активистов, это позволит улучшить качество жизни питомцев, содействовать развитию общественных институтов и способствовать формированию и реализации государственной политики в сфере защиты животных.

Также организаторы выставки заявили о необходимости приравнять тату на кошках к жестокому обращению с животными. 

Ранее мы сообщали о том, что приют "Преданное Сердце" не отдает петербургской семье породистого кота.

Фото:pixabay

 

 

Теги: новости спб, общество, татуировки на котах
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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