Приют "Преданное Сердце" не отдает петербургской семье породистого кота

Женщину добавили в "черный список".

В понедельник, 14 октября, стало известно о том, что уже третьи сутки петербургской семье не возвращают породистого кота из приюта "Преданное сердце". Об этом Татьяна заявила на своей страничке в соцсети "ВКонтакте".

Как оказалось, 11 октября хвостатый сбежал из тканевой переноски. После неравнодушные петербуржцы отнесли его в зоомагазин, а оттуда он попал в приют.

Надеясь, что вот вот я увижу своего любимого котика, я позвонила директору приюта, который находится по адресу ул. Лифляндская, 3. Я сообщила, что являюсь хозяйкой кота, что дома его любят и ждут.

Директор подтвердила наличие Сёмы под "крылом" Приюта и объяснила порядок возвращения животного. Так же она сообщила, что кот находится на лечении, что у него цистит и ни мне, ни кому-либо другому, его пока не отдадут рассказывает Татьяна

По словам Татьяны, в приюте ей выдали бумаги, в которых уточнялось, готова ли горожанка пригласить домой человека, который проверит мои жилищные условия.

Кроме того, в бланке присутствовал пункт, где спрашивалось, готова ли женщина пожертвовать приюту денежные средства, сколько и каким образом.

На все позиции я ответила положительно, в том числе выразив готовность компенсировать лечение кота. Я уточнила, поймут ли сотрудники, о каком коте идет речь, если он находится вне приюта, сотрудники ответили утвердительно. По правилам приюта анкета рассматривается несколько дней.

Спустя два дня, т.к. обратной связи не последовало, мы с семьей сами позвонили директору отметила петербурженка

Татьяна утверждает, что директор приюта в очень грубой форме заявила, что котик не вернется в семью.

Наталья Авласевич заявила, чтобы мы отстали от неё, и что мы - неблагоприятные родители для ИХ питомца, а также, что мы добавлены в черный список приюта, после чего скинула трубку заявила Татьяна

Петербурженка привлекла к этой истории участкового. Она вместе с правоохранителем посетила соответствующий приют. По словам Татьяны, директор заявила представителю закона, что такой кот вовсе не поступал к волонтерам.

Ранее мы сообщали о том, что в Ленинградском зоопарке поженили львинохвостых макак.

Фото:Татьяна Недумова/вк