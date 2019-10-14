В Ленинградском зоопарке поженили львинохвостых макак

В скором времени приматы могут подарить зверинцу малышей.

Сотрудники Ленинградского зоопарка поженили двух львинохвостых макак. В скором времени приматы могут подарить зверинцу малышей. Об этом пишет пресс-служба организации.

Самца львинохвостого макака привезли из Парижа в Ленинградский зоопарк еще месяц назад. Однако он сразу отправился на карантин и лишь недавно поселился в одном вольере с самочкой Алисой. Сначала животные относились друг к другу с осторожностью. Но на днях сотрудники зоопарка заметили, что самка стала перебирать самцу шерстку. На обезьяньем языке это является знаком нежности. Не исключено, что в скором времени приматы подарят зверинцу малышей.

Ранее мы писали, что медведице из Ленинградского зоопарка подарили новые игрушки.

Видео: ВКонтакте / ЛЕНИНГРАДСКИЙ ЗООПАРК