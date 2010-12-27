В Ленинградский зоопарк из Парижа прилетел краснокнижный примат

Львинохвостый макак уже прошел в Пулково ветеринарный контроль.

В Ленинградском зоопарке появится новый обитатель — львинохвостый макак. Примат прилетел в Петербург из Парижа и уже прошел ветеринарный контроль в Пулково. Об этом сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

Ранее краснокнижный макак жил в ботаническом саду Jardin des Plantes. Из аэропорта примат отправился прямиком в новый дом.

Львинохвостый макак, или вандеру, внесен в Красную книгу. Естественным местом обитания являются небольшие изолированные участки в Западных Гатах, горах на западе Индостана. В мире насчитывается не более 3500 особей вандеру.

Ранее мы писали, что фотоловушка в Приморье впервые сфотографировала оленя с клыками.

Фото: пресс-служба Россельхознадзора